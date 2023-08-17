Порошенко передав артилеристам чотири вантажівки DAF та чотири лазне-пральних комплекси

Також везе на східний фронт нову партію техніки, більше ніж на 20 мільйонів гривен

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав 45-й артилерійській бригаді чотири вантажівки DAF та чотири лазне-пральних комплекси. Він також розповів, що завтра везе на східний фронт нову партію техніки, більше ніж на 20 мільйонів гривень, повідомляє пресслужа "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Сьогодні у нас тут дуже багато військової техніки, бо ми готуємося до великої поїздки на Схід. Частину — передаємо прямо зараз нашим артилеристам. Хлопці замовили дуже багато та приїхали забрати це самостійно. Облазили, обдивилися. Їде, тягне, підіймає, гуде, натискається, перемикається, крутиться», – розповів він.

Він також розповів про поїздку на Схід, куди повезуть техніку для армії.

«Три вантажівки Foden, шиномонтаж, авторемонтна майстерня, два комплекси управління БПЛА «Посейдон», три вантажівки DAF. До зустрічі на Сході. Працюємо далі», – говорить Петро Порошенко.

Одна з вантажівок обладнана краном-маніпулятором – це дозволить швидко доставляти на передову снаряди. Зазвичай їх доводиться тягати хлопцям самотужки, а це сотні снарядів.

«Ці вантажівки принесуть нам велику користь. Вантажівка з мультиліфтом – це завантаження та розвантаження снарядів, боєкомплекту. Це велика робота. Один снаряд важить 50 кілограм і таких снарядів потрібно погрузити і розгрузити дуже багато. Тому кожна одиниця для оптимізації роботи, як цей маніпулятор – піде на користь і піде в добрі руки. А для знищення ворога – це буде ще швидше», – розповідає військовий.

Бійці передали Порошенку від бригади пам’ятну подяку, а також гільзу від снаряду.

Фото: eurosolidarity.org

«Це гільза від снаряду, який полетів у правильному напрямку і зробив свою роботу. Цей снаряд був випущений ще на початку війни 2022 року з одної з наших гармат», – розповіли хлопці.