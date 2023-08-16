Після саміту в Джидді українська формула миру є єдиним шляхом вирішення війни, – Дмитро Кулеба

Україна очікує, що на наступному глобальному мирному саміті цієї осені світові лідери схвалять Формулу миру президента Зеленського.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ наближається до участі у мирному саміті, але покласти край війні Росії проти України можна лише за умови дотримання мирного плану України, повідомляє Arab News.

В ексклюзивному інтерв’ю, проведеному через Zoom, Кулеба сказав, що «передчасно» обговорювати конкретні місця чи дати глобального саміту, але зазначив, що діалог рухається у правильному напрямку — за умови виконання української формули миру.

Високопоставлені чиновники з 42 країн зустрілися в Джидді в Саудівській Аравії 5 і 6 серпня, намагаючись виробити ключові принципи припинення війни з Росією. Саміт відбувся після подібного форуму в Копенгагені, Данія, на початку цього літа.

«Після зустрічі в Джидді я можу зробити висновок, що ми точно рухаємося в цьому напрямку хорошими темпами, і це станеться. Ми активно працюємо з Саудівською Аравією та іншими країнами, які беруть участь у організації цього саміту, запропонованого Україною», — сказав Кулеба.

За його словами, результати цього саміту дуже чіткі — формула миру в Україні, яка є комплексним способом вирішення конфлікту, буде результативною, і всі питання, які охоплює ця формула миру, почнуть виконуватися.

«Це єдиний шлях вперед, заснований на Статуті ООН і міжнародному праві», - зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що дипломатична ініціатива призведе до мирного саміту світових лідерів восени, де схвалять принципи, засновані на його власній формулі врегулювання з 10 пунктів.

Він вперше представив план на саміті G20 на Балі, Індонезія, в листопаді минулого року.

План охоплював ядерну безпеку, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення полонених, відновлення території, припинення військових дій, відповідальність за військові злочини, екологічну безпеку, запобігання майбутній агресії та підтвердження закінчення війни.

Зустріч у Джидді завершилася без заключної прес-конференції, але Королівство залишило своє бажання виступати нейтральним посередником між Росією та Україною.

У вівторок кабінет міністрів Саудівської Аравії назвав саміт у Джидді продовженням ініціатив і зусиль спадкоємного принца, спрямованих на досягнення міцного миру та зменшення гуманітарного впливу кризи.

Кулеба визнав визначну роль, яку Саудівська Аравія відіграла у зусиллях із вирішення воєнного конфлікту, починаючи від обміну ув’язненими, організованому за її посередництвом у вересні 2022 року, до виступу Зеленського перед Лігою арабських держав у Джидді в травні цього року та, останнім часом, як організатор саміту в Джидді.

"Я вважаю, що Саудівська Аравія відіграє дуже конструктивну роль у питаннях, пов'язаних з російською агресією проти України", - сказав він.

Також Дмитро Кулеба зазначив, що багато з країн глобального Півдня постраждали внаслідок агресії Росії.

«Хоча російська агресія проти України відбувається в Європі, вона має глобальний резонанс. Наслідки російської агресії відчувають на собі країни Близького Сходу, Азії, Африки, Південної Америки. Ось чому важливо мати у союзниках ці країни в спільних зусиллях, щоб покласти край цьому конфлікту, послабити тиск на наші економіки, на глобальну продовольчу безпеку. І, звичайно, відновити повагу до міжнародного права, що є в інтерес кожного», – сказав Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він такі країни, як Туреччина, Індія, Індонезія, Південна Африка, Бразилія та навіть Китай такими, які мають достатні стимули чи вплив, щоб переконати Кремль змінити курс, Кулеба сказав, що це буде поступовий процес, але такий, який рухається в правильному напрямку.

«Якщо я подивлюся на список країн, які брали участь у аналогічній зустрічі радників з національної безпеки та представників МЗС у Копенгагені трохи більше місяця тому, а потім у наступній зустрічі в Джидді, я бачу, що кількість країн-учасниць зростає — включно з Китаєм, який уперше приєднався до формату — що говорить про той дуже простий факт, що вони дійсно бачать цінність і їх мотивація зростає», — сказав він.

«Це не відбувається за один день, але загальна динаміка цього процесу позитивна. І я хотів би ще раз подякувати Саудівській Аравії за дуже конструктивну роль у допомозі іншим країнам приєднатися до процесу та реалізувати свої інтереси в цьому процесі».

Кулеба сказав, що саме колективний голос Глобального Півдня, а не окремі нації, зрештою приведе Росію до переговорів.

“Проблему створила Росія (зернову, - ред.), і вона має докласти максимум зусиль для вирішення цієї проблеми, а не намагатися зберегти блокаду українських портів і намагатися забезпечити власні інтереси в глобальних справах. Просто так це не працює. Якщо терпіти таку поведінку Росії, то інші диктатори по всьому світу матимуть спокусу наслідувати цей приклад, створювати проблеми, а потім намагатися вирішити ці проблеми за рахунок інших, замість того, щоб просто усунути початкову причину — фундаментальну причину для проблеми, з якими ми всі стикаємося”, - сказав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що тим часом США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України. План, який підтримують американці, передбачає перевезення продовольства Дунаєм.

Нагадаємо, 8 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в Саудівській Аравії учасники сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Зеленського.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігорь Жовква повідомив, що на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні. Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою".