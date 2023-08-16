МЗС працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20 у Індії

Україна хоче взяти участь у саміті G20, оскільки там будуть порушуватись економічні проблеми.

Україна та партнери працюють над тим, щоб бути серед запрошених на саміт G20 у Індії.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький в етері телемарафону.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – розповів Точицький.

Він додав, що Україна хоче взяти участь у саміті G20, оскільки там будуть порушуватись економічні проблеми.

Раніше міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, котрий відбудеться 9-10 вересня в Індії. Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було прийнято, оскільки G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.