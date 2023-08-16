Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань, “регіонала” Дмитра Святаша.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, не називаючи імені нардепа.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

У ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою РФ.

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Нагадаємо, у 2020 році дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова. Нові власники отримали свої частки після виходу з бізнесу засновника мережі Гургена Мкртичяна.