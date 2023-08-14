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Працівника військкомата на Хмельниччині викрили на одержанні $4500 хабаря

Його затримали, шукають спільників.

Працівника військкомата на Хмельниччині викрили на одержанні $4500 хабаря

На Хмельниччині працівника військкомату викрили на одержанні 4500 доларів хабаря.

Про це повідомили в Офіс генпрокурора.

Посадовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний отримав гроші від військовозобов’язаного й обіцяв вплинути на військово-лікарську комісію щодо визнання його непридатним до військової служби та встановлення групи інвалідності.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому під час отримання коштів.

Наразі його взяли під варту з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, а також відсторонено від посади.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу.

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