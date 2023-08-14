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В Україні зафіксували найменший максимум споживання електроенергії з початку серпня

Це пов'язано зі зниженням температури минулого тижня.

В Україні зафіксували найменший максимум споживання електроенергії з початку серпня
Фото: тн-канал Дмитра Живицького

Вчора в Україні зафіксували найменший максимум споживання електроенергії з початку серпня. 

Про це повідомили в Укренерго.

“Він був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п’ятницю 11 серпня”, − йдеться у повідомленні. 

Зменшення піка споживання пов’язано зі зниженням температури (з 27,1˚С 6 серпня до 20,6˚С 13 серпня) і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів. 

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“Але вже від сьогодні метеорологи прогнозують нове посилення спеки”, − підкреслили у пресрелізі компанії. 

В Укренерго зазначили, що на великій кількості енергоблоків все ще тривають ремонти, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години. Сьогодні здійснюється імпорт зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Експорт відсутній.

Нагадаємо, в Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска.

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