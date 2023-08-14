Головне за ніч та ранок. Понеділок, 14 серпня

Уночі росіяни тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу "Калібр".

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Однак уламки ракет пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета, їм надано медичну допомогу.

Пізніше Одеська міськрада повідомила, що під час нічної атаки по Одесі постраждали сім навчальних закладів: шість у Приморському районі та один у Хаджибейському.

"У дитячих садочках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи з ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ поінформувало, що в ніч на 14 серпня ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр". БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" - з Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Російські окупанти завдали двох ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Сили оборони України продовжують наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та шістьох - по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 254 380 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого двох чоловіків госпіталізували з важкими пораненнями та одну жінку з травмами середньої тяжкості.

"Близько другої години армія Росії ще раз вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 і 44 роки, дістали важкі поранення, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Голова ОВА також зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ВКК та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Вранці 14 серпня до Києва прибув міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабної війни.

У Києві в німецького урядовця заплановані політичні переговори.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми хочемо обговорити конкретно, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну", - сказав міністр на початку візиту.

Нагадаємо, днями Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві пускові установки до ЗРК Patriot. У липні Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція «Єдність»". Його мета - забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.

"Операція «Єдність» - це наша відповідь на один із найбільш масових зараз запитів від війська — ударні дрони-камікадзе. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 і monobank ми не просто придбаємо 10 тисяч FPV-дронів: всі вони матимуть бойову частину — термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. Такі ударні дрони-камікадзе якісно показали себе на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень", - коментує Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим".

10 тисяч FPV-дронів партнери придбають за кордоном. В Україні їх дообладнають бойовими частинами, загальною вартістю 50 мільйонів гривень.

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