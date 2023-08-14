Свої "послуги" вона оцінила у 150 тисяч гривень.

На Київщині поліція викрила 35-річну жінку, яка рекомендувала себе як таку, що займається обміном військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До неї звернулися родичі захисника, який був у полоні. Жінка пообіцяла їм допомогти. Та не задарма. Свої послуги шахрайка оцінила у 150 тисяч гривень. Отримавши гроші, зловмисниця зникла й перестала виходити на зв’язок із потерпілими", - йдеться в повідомленні.

Незабаром правоохоронці знайшли зловмисницю. У неї вдома провели обшуки та вилучили докази причетності до вчинення шахрайських дій - телефон, паспорти громадян України та їх медична документація.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Нагадаємо, раніше миколаївські правоохоронці затримали шахрая, який створив клон відомого Telegram-каналу і привласнив 3 млн гривень донатів на армію.