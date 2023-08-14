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СБУ затримала чоловіка, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Авдіївкою

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

СБУ затримала чоловіка, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Авдіївкою
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку серпня цього року чоловік отримав від свого російського куратора завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку. Також він приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

Крім того, чоловік "зливав" російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

"За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії", - зазначили в СБУ.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

Ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь РФ. У поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники".

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Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У "звітах" ворогу чоловік детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

Наразі йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України). Затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ.

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