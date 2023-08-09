Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби.

На Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі «Однокласники», де вона викладала антиукраїнські пости.

Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, «незнайомцем» виявився представник російської воєнної розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ.

На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський «куратор» перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Донеччині жіноча агентурна мережа працювала на ФСБ РФ та "вагнерівців". Жінки збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки ЗСУ на території регіону.