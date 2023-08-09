Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ

Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби.

На Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ
Фото: СБУ

На Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі «Однокласники», де вона викладала антиукраїнські пости.

Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, «незнайомцем» виявився представник російської воєнної розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ.

На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський «куратор» перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Донеччині жіноча агентурна мережа працювала на ФСБ РФ та "вагнерівців". Жінки збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки ЗСУ на території регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies