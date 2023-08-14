Росіяни поранили цивільних у Торецьку та Сіверську

За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донеччини − у Торецьку і Сіверську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко зазначив, що на Волноваському напрямку пошкоджено чотири будинки у Богоявленці, під вогнем був Вугледар.На Донецькому напрямку зранку дві ракети влучили поблизу комунального підприємства в Авдіївці. Одна людина поранена у Ласточкиному Очеретинської громади. Під обстрілами опинилися околиці Курахівської громади.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено два промислові будівлі та приватний будинок. У Торецьку пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Соледарській громаді під вогнем − Васюківка і Роздолівка.

На Горлівському напрямку зруйновано два будинки у Сіверську, зафіксовано 8 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Одесі постраждали сім навчальних закладів: шість у Приморському районі та один у Хаджибейському.