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Уночі росіяни атакували Одесу дронами та "Калібрами". Попередньо відомо про трьох постраждалих

Уламками ракет пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Уночі росіяни атакували Одесу дронами та "Калібрами". Попередньо відомо про трьох постраждалих
Фото: ОК "Південь"

Уночі росіяни тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та вісім ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомив у Telegram очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук із посиланням на Сили оборони півдня України.

Він зазначив, що всі атаки були відбиті Силами протиповітряної оборони. Однак, уламками ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

"Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - написав він.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, атаки на Одесу, зокрема на її порти і зерносховища, ворог активізував із 17 липня, коли односторонньо вийшов із "зернової угоди". Відтоді він бив по області щоночі протягом декількох діб. За цей час руйнувань зазнала не лише портова інфраструктура, а і історичний центр Одеси та навіть храм УПЦ МП.

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