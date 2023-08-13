Головне за день. Неділя, 13 серпня

Сім жертв обстрілу Херсонщини, 24 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, інцидент із суховантажем “Сукра Окан”. Яким запам’ятається 536-й день повномасштабної війни.

Російська армія вранці 13 серпня обстріляла Херсонську область, серед загиблих є дитина, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Загинули дві людини, також є поранений. Зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Унаслідок обстрілу Широкої Балки загинули двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до 2-х років. Ще одну дитину, 12-річного хлопчика, госпіталізували.

"У Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний", - уточнив згодом очільник МВС Ігор Клименко. Пізніше очільник МВС Клименко повідомив, що хлопчик помер у лікарні.

14 серпня у Херсонській області оголошено Днем жалоби за вбитими Росією цивільними жителями.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Російські окупанти завдали 2 ракетних ударів, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що новини про нібито просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам і закликала зберігати інформаційну тишу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 серпня – в нашій новині.

Міністерство оборони Росії збрехало про огляд судна-суховантажа “Сукра Окан” під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл, повідомили у міжнародній спільноті InformNapal.

“Сьогодні МО РФ повідомило, що приблизно о 6:40 екіпаж патрульного корабля ЧФ РФ “Василь Биков” примусово зупинив у Чорному морі суховантаж “Сукра Окан” під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Росіяни написали у своєму офіційному каналі, що нібито “примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду””, − зазначили розвідники.

За даними моряків одного із кораблів, що спостерігали за інцидентом, судно не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

“Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту “Сукра Окан” перебував турецький екіпаж, який “поклав болт” на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про “успішний огляд” судна”, − зазначили у спільноті.

Щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї, яка зруйнувала історичне місто Лахайна, ставши найбільш смертоносною пожежею в США за століття.

Губернатор штату Джош Грін попередив, що кількість жертв може “значно зрости”, оскільки судово-медичні експерти продовжують ідентифікувати жертв.

Сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших шукають притулку на території всього острова, тікаючи від полум’я.

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