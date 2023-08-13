Українська авіація завдала 10 ударів по окупантах та ворожій техніці

Українські захисники чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ та засіб протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, за останні сім днів Сили оборони України знищили понад 4 тисячі російських загарбників і майже 500 одиниць їхньої техніки.