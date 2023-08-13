Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська авіація завдала 10 ударів по окупантах та ворожій техніці

Українські захисники чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах.

Українська авіація завдала 10 ударів по окупантах та ворожій техніці
Фото: Генштаб

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники чотири рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ та засіб протиповітряної оборони противника.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, за останні сім днів Сили оборони України знищили понад 4 тисячі російських загарбників і майже 500 одиниць їхньої техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies