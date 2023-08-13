Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетні та 24 авіаційних ударів, − Генштаб

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Триває 536-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетні удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка Петропавлівка, Берестове, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Серебрянка, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Спепове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного та П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Зелений Гай Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Антонівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що новини про нібито просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам і закликала зберігати інформаційну тишу.