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В ОК "Південь" закликали до інформаційної тиші щодо десанту через Дніпро

Дуже шкодять такі розмови аналітиків, каже Гуменюк.

В ОК "Південь" закликали до інформаційної тиші щодо десанту через Дніпро
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Заяви про нібито просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам. 

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Нам дуже шкодять такі розмови аналітиків, розмірковування на тему "а як би". Треба довіряти тим, хто робить цю бойову роботу, слухати і дослухатися їх, оскільки це люди, які знаходяться під ворожим вогнем. Для того, щоб не викликати напруження і відповідь у бік цивільного населення, існує інформаційна тиша", - сказала Гуменюк.

При цьому вона не заперечила, що українські військові дійсно проводили операції на лівобережжі Херсонської області.

"Проведення певних операцій, які виконувалися на тій ділянці місцевості, вже завершено. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, але продовження ажіотажу у ЗМІ дуже суттєво шкодить нашим захисникам, які зараз перебувають під щільним вогнем через напруження цієї ситуації", - пояснила речниця.

За її словами, вихід на лівий берег Дніпра у Херсонській області - це потрапляння під вогонь ворога, тому важливо витримати "логіку операцій".

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Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на лівому березі Херсонщини визначені підрозділи Сил оборони виконали "певне завдання".

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