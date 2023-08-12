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​На лівому березі Херсонщини підрозділи Сил оборони виконали "певне завдання", - Маляр

"Приводів для ажіотажу немає", - наголосила заступниця глави Міноборони.

​На лівому березі Херсонщини підрозділи Сил оборони виконали "певне завдання", - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

На лівому березі Херсонщини визначені підрозділи Сил оборони виконали "певне завдання".

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту.

"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", - пояснила заступниця глави Міноборони.

Вона підтвердила, що "так, там певні підрозділи виконали певне завдання". 

"Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - зауважила Маляр.

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Нагадаємо, днями Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі у Херсонській області. Тоді в етері телемарафону Ганна Маляр заявила, що в Генштабі не підтверджують українського прориву.

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