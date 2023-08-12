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У Житомирі припинили водопостачання через аварію

Рятувальники організували підвіз води.

У Житомирі припинили водопостачання через аварію
Фото: ДСНС України

Через аварію на мережі водовідведення припинили водопостачання Житомира.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Щоб забезпечити технічною водою лікарні міста, рятувальники організували її підвіз, зокрема, в систему гемодіалізу обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського та відділення гемодіалізу стоматологічного медичного об’єднання. Також забезпечують водою населення одного із мікрорайонів. Технічну воду рятувальники будуть підвозити і надалі до повного відновлення водопостачання в Житомирі.

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Нагадаємо, раніше через пошкодження електричного обладнання насосної станції понижували тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва. А через обстріли без води опинився Енергодар.

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