У Житомирі припинили водопостачання через аварію

Через аварію на мережі водовідведення припинили водопостачання Житомира.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Щоб забезпечити технічною водою лікарні міста, рятувальники організували її підвіз, зокрема, в систему гемодіалізу обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського та відділення гемодіалізу стоматологічного медичного об’єднання. Також забезпечують водою населення одного із мікрорайонів. Технічну воду рятувальники будуть підвозити і надалі до повного відновлення водопостачання в Житомирі.

Нагадаємо, раніше через пошкодження електричного обладнання насосної станції понижували тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва. А через обстріли без води опинився Енергодар.