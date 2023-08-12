Прикордонники разом з артилеристами Десантно-штурмових військ ліквідували російський БТР на Лиманському напрямку.

Відео ураження показала пресслужба Державної прикордонної служби України.

На опублікованих кадрах видно, як аеророзвідники знаходять російський БТР, який окупанти намагалися сховати під кронами дерев. Вони передали координати цілі артилеристам ДШВ - і ті прямим влучанням ліквідували ворожу техніку.

Нагадаємо, що контррозвідники Служби безпеки України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2" та танк Т-80.