Росіяни на Херсонщині намагаються маневрувати, але зазнають втрат, - Гуменюк

На лівому березі Херсонської області триває контрбатарейна боротьба.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Російські окупанти намагаються маневрувати, але все одно зазнають втрат.

"Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але відбуваються постійні маневри наявними силами. Ворог не має спокою в жодній локації", – зазначила Гуменюк.

Оскільки російські окупанти потребують оновлення сил на Запорізькому та Східному напрямках, то часом перекидають туди своїх військових саме з Херсонщини. Унаслідок цього ворожа оборона тут послаблюється.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, окупанти, ймовірно, послабили власну оборону біля східного берега Дніпра у Херсонській області.