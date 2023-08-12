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Вранці ворог обстріляв Нікополь, поранено одну людину

Росіяни вдарили артилерією. 

Вранці ворог обстріляв Нікополь, поранено одну людину
Фото: МВС

Вранці суботи російська армія обстріляла Нікополь. Постраждала одна людина, більше десяти будинків пошкоджено.

Ворог вдарив по місту артилерією. Про це повідомили в МВС

"Поранено 71-річну місцеву жительку, яку доставили до лікарні. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків, 6 господарських споруд та лінії електромереж", – зазначили правоохоронці.

За фактом порушення законів і звичаїв війни поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідує кримінальне провадження. 

Нагадаємо, протягом доби росіяни били по десяти областях України. На Івано-Франківську випустили "Кинджали". Окупанти цілили в аеродром, де перебували пілоти. Влучили в приватний будинок, внаслідок чого загинули дитина. 

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