Вранці ворог обстріляв Нікополь, поранено одну людину

Вранці суботи російська армія обстріляла Нікополь. Постраждала одна людина, більше десяти будинків пошкоджено.

Ворог вдарив по місту артилерією. Про це повідомили в МВС.

"Поранено 71-річну місцеву жительку, яку доставили до лікарні. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків, 6 господарських споруд та лінії електромереж", – зазначили правоохоронці.

За фактом порушення законів і звичаїв війни поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідує кримінальне провадження.

Нагадаємо, протягом доби росіяни били по десяти областях України. На Івано-Франківську випустили "Кинджали". Окупанти цілили в аеродром, де перебували пілоти. Влучили в приватний будинок, внаслідок чого загинули дитина.