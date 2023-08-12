Унаслідок обстрілу Купʼянська-Вузлового загинула жінка

Протягом доби ворог обстрілював житлові будинки і в інших населених пунктах Харківської області.

Вранці 12 серпня російська армія обстріляла смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Пошкоджений житловий будинок. Загинула 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці поблизу свого дому, повідомили в МВС.

"Також під вогнем ворога за добу перебували населені пункти: Куп'янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", – зазначили в повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що з Купʼянського району 10 серпня почали обовʼязкову евакуацію. Це повʼязано з наступом ворога на цьому напрямку. Евакуацію збираються провести з 53 населених пунктів.