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Унаслідок обстрілу Купʼянська-Вузлового загинула жінка

Протягом доби ворог обстрілював житлові будинки і в інших населених пунктах Харківської області. 

Вранці 12 серпня російська армія обстріляла смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Пошкоджений житловий будинок. Загинула 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці поблизу свого дому, повідомили в МВС. 

"Також під вогнем ворога за добу перебували населені пункти: Куп'янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", – зазначили в повідомленні. 

Фото: МВС
Обстріли Харківської області
Фото: МВС
Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що з Купʼянського району 10 серпня почали обовʼязкову евакуацію. Це повʼязано з наступом ворога на цьому напрямку. Евакуацію збираються провести з 53 населених пунктів. 

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