Унаслідок обстрілу Купʼянська-Вузлового загинула жінка

Вранці 12 серпня російська армія обстріляла смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області.
Пошкоджений житловий будинок. Загинула 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці поблизу свого дому, повідомили в МВС.
"Також під вогнем ворога за добу перебували населені пункти: Куп'янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", – зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що з Купʼянського району 10 серпня почали обовʼязкову евакуацію. Це повʼязано з наступом ворога на цьому напрямку. Евакуацію збираються провести з 53 населених пунктів.