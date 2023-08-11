Подоляк: ТЦК репутаційно вбивали ідею мобілізації

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що територіальні центри комплектування (ТЦК) "репутаційно вбивали концепцію мобілізації як такої".

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Сьогодні військкоми… вони демонстративно, вони навіть не ховаючись, вони навіть не чекають, поки війна закінчиться, вони отримують якийсь дохід сірого кольору і навіть під час війни тричі міняють машину, купують собі якісь там земельні ділянки, купують собі додаткові квартири, які пишуть на своїх родичів і таке інше… Після того, як почався один скандал - Борисов, Одеса… після того, як почалися інші скандали - вони не зупинилися. Тобто ви розумієте, наскільки це все покрите ерозією? Люди навіть не розуміють, що їм давали час для того, щоб зупинитися, подумати, подивитися по сторонах і так далі", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що в команди президента є розуміння, що зміна ланки керівників ТЦК на рівні областей - дуже складний процес, "тому що взяти фахівців - це знову ж таки доведеться витратити на це час, але питання інше, питання в тому, якщо цього не зробити, то лояльність до мобілізації буде нульова, лояльність до того, що країна продовжує воювати буде нульова".

На переконання Подоляка, за таких обставин "суспільство буде говорити, що політичні інститути, воєнні інститути сьогодні заробляють на війні", що призведе до вкрай депресивних настроїв.

"Репутаційно сьогодні ТЦК, в принципі, вбивали концепцію мобілізації як такої. Це перше. А є друга складова - коли ми говоримо про корупцію, ви знаєте ми так любимо говорити про корупцію, що начебто корупція - це десь там, на Марсі, певні чиновники певного рівня беруть хабарі, великі, й так далі, але це ж не так. Корупція починається з толерування її у суспільстві", - наголосив радник керівника ОП.

Щодо військкомів ТЦК, Подоляк зауважив, що ті, хто отримав підозри, відповідатимуть і юридично.

"Іце дуже важливо, щоб вони отримали певні строки, тюремні строки, щоб це не була фікція, тому що це буде означати, що правоохоронної системи не існує", - зазначив він.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що усіх обласних військкомів буде звільнено і призначено на їх місця офіцерів, які пройшли фронт.

Раніше також повідомлялося, що загалом уже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів і оголошено 33 підозри.

9 серпня ДБР повідомило, що скерувало до суду 15 обвинувальних актів щодо працівників військкоматів.