Вінниччина й Закарпаття не розпочинали закупівлі шкільних автобусів, - Шмигаль

Загалом Кабмін виділив понад 1 млрд грн на закупівлю транспорту через систему Prozorro.

Вінницька й Закарпатська області не розпочинали закупівлі шкільних автобусів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін загалом виділив на придбання транспорту понад мільярд гривень, адже 300 тисяч дітей по всій Україні потребують підвезення до шкіл.

"Наразі укладені договори на 440 автобусів, частина транспорту вже прибула на місця, до вересня більшість закупівель буде завершена", - сказав премєр.

Шмигаль додав, що шкільні автобуси надсилають українські партнери. Так, 300 одиниць надійшло з десяти країн ЄС.

Нагадаємо, торік Кабмін виділив регіонам на шкільні автобуси 753 млн грн.

Тим часом цьогоріч уряд планує облаштувати майже півтори тисячі укриттів в освітніх закладах. Загалом їх треба збудувати 5,4 тисячі, які мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.