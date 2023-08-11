Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Вінниччина й Закарпаття не розпочинали закупівлі шкільних автобусів, - Шмигаль

Загалом Кабмін виділив понад 1 млрд грн на закупівлю транспорту через систему Prozorro.

Вінниччина й Закарпаття не розпочинали закупівлі шкільних автобусів, - Шмигаль
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вінницька й Закарпатська області не розпочинали закупівлі шкільних автобусів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін загалом виділив на придбання транспорту понад мільярд гривень, адже 300 тисяч дітей по всій Україні потребують підвезення до шкіл.

"Наразі укладені договори на 440 автобусів, частина транспорту вже прибула на місця, до вересня більшість закупівель буде завершена", - сказав премєр.

Шмигаль додав, що шкільні автобуси надсилають українські партнери. Так, 300 одиниць надійшло з десяти країн ЄС. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, торік Кабмін виділив регіонам на шкільні автобуси 753 млн грн.

Тим часом цьогоріч уряд планує облаштувати майже півтори тисячі укриттів в освітніх закладах. Загалом їх треба збудувати 5,4 тисячі, які мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies