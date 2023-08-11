Веніславський заявив, що списки тих, хто замінить дискредитованих військкомів, "точно є"

Є списки тих, хто має замінити звільнених керівників військкоматів.

Про це в етері телемарафону повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

За його словами, Президент декілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення кадрового складу ТЦК. Це відбудеться "за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність".

"Таких людей достатньо... Відповідні списки, хто може тих працівників ТЦК, які себе дискредитували, замінити точно є. тому я думаю, це буде достатньо швидко зроблено", - додав депутат.

Веніславський нагадав, що мова йде не про командирів чи офіцерів, які нині керують бойовими підрозділами. "На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками військово-лікарських комісій вони не можуть більше бути в окопах, вони визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок отаких людей і будуть формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів", - сказав депутат.

Серед завдань новопризначених керівників військкоматів будуть, зокрема, виконання планів із мобілізації, а також викорінювання будь-яких недоброчесних дій із боку працівників ТЦК на різних рівнях.

Нагадаємо, 11 серпня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського. За його результатами вирішили звільнити керівників усіх обласних територіальних центрів комплектації (військкоматів).

РНБО рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.