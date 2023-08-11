До складу угруповань входили посадовці медичних установ та органів місцевого самоврядування.

Служба безпеки заблокувала три нові канали нелегального виїзду з України громадян призовного віку.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Вартість "послуг" становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Зокрема, на Одещині спецслужба затримала ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. Зловмисники навіть виділяли авто з водієм, після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники схеми, поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами нашої держави.

Під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею РФ. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини окупантів жінка неодноразово публікувала в "Однокласниках".

В Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрили злочинну групу, до якої входили медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міської ради ради.

Зловмисники продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Тоді ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон.

Усі зловмисники отримали підозри, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. За даними фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, полтавські поліцейські заблокували незаконний канал перетину кордону та піймали шістьох ухилянтів та двох організаторів незаконної переправ.

Також викрили посадовців військкоматів із Прикарпаття та Буковини, котрі організували канали нелегального виїзду військовозобов’язаних.