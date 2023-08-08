Полтавські поліцейські заблокували незаконний канал перетину кордону та піймали шістьох ухилянтів та двох організаторів незаконної переправ.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, займалися пошуком "клієнтів" жителі Полтавської та Закарпатської областей. Вони пропонували незаконний перетин кордону за грошову винагороду - 4500 доларів.

"Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини «клієнтів», фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий «вхідний квиток» для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку, на човнах, переправляли їх до Румунії", - розповіли у Нацполі.

Правоохоронці затримали двох ділків під час перевезення ухилянтів до державного кордону - в авто перебували шестеро чоловіків. Загалом вони встигли передати зловмисникам $30 тисяч.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно СБУ і Національна поліція ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. По всій Україні провели майже сотню обшуків і задокументували 14 осіб, які придбали повний пакет фальшивих "документів" і збиралися втекти за межі нашої держави.

Крім цього, військова контррозвідка Служби безпеки заблокувала ще два канали нелегального виїзду за межі України військовозобов’язаних. Їх організували діючий та колишній посадовці військкоматів із Прикарпаття та Буковини.