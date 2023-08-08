ЮНЕСКО пропонує включити до Списку всесвітньої спадщини, що під загрозою, Софію Київську

Також до списку хочуть додати Ансамбль історичного центру Львова.

ЮНЕСКО рекомендує включити до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, ще два українські об'єкти.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Установа ООН розробляє проєктні пропозиції щодо захисту українських культурних цінностей відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 та Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року.

До Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, пропонують додати Собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі (Києво-Печерська лавра), що в Киві, а також Ансамбль історичного центру Львова.

Нагадаємо, місія ЮНЕСКО має підготувати всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі.

У 2024-ому можуть поповнити Списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО українська писанка і кобзарсько-лірницькі традиції.

Тим часом організація рекомендує додати Венецію до списку об’єктів під загрозою. Згідно зі звітом, культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.