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У Варшаві пройде 9-й фестиваль «Дні української музики»

Концерти відбудуться 3-10 вересня в залах Польського радіо та атріумі Senator.

У Варшаві пройде 9-й фестиваль «Дні української музики»

3-10 вересня у залах Польського радіо та атріумі Senator пройдуть концерти 9-го фестивалю «Дні української музики у Варшаві». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Фестиваль «Дні української музики у Варшаві» вже 20 років проводить концерти класичного виконання, на яких знамениті твори української класики представляють знані музиканти, солісти й колективи Польщі та України. Ініціатор та художній керівник фестивалю — диригент Роман Ревакович.

3 вересня у концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського Kyiv Piano Duo (Олександра Зайцева, Дмитро Таванець) виконають наступні твори: Євген Станкович «Прадавні гірські танці Верховини»; Золтан Алмаші «Карпатська пісня»; Євген Оркін «Im Zwergenland» («У країні гномів»), «Rosa de Barcelona» з циклу «Мозаїки»; Олег Безбородько «Фанфари та фуга»; Богдан Сегін «Ru-um-bambar»; Михайло Швед «Відзвуки»; Мирослав Скорик «Сумний блюз», «Канкан зі старої грамофонної плити»; Геннадій Ляшенко «І дзвону дивного звучання, і тріпотіння листя на вітру...»; Ігор Щербаков «Баркарола»; Богдана Фроляк «Сюїта in C», Костянтин Віленський «Танок диявола».

5 вересня, у тому самому приміщенні, Вроцлавський бароковий ансамбль (Wrocław Baroque Ensemble) під орудою Анджея Косендяка виконає твори Миколи Дилецького для 8-голосого хору «Реквіяльна літургія» та«Воскресний канон».

10 вересня в атріумі офісної будівлі SENATOR гратиме Ігор Лещишин (гобой) разом із вокальним секстетом proMODERN та Симфонічним оркестром Вроцлавської філармонії NFM під орудою Романа Реваковича. Відбудуться прем’єри “Концерту для гобоя з оркестром” Богдани Фроляк та твору для вокального секстету й оркестру «До перемоги» Олени Ільницької.

9-ті Дні української музики у Варшаві відбуваються за фінансової підтримки фонду Most the Most та Банку господарства крайового, а також міста Варшава, польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Національним інститутом музики та танцю і фонду MAGOVOX.

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