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Мінкультури внесло Буковинський урочистий вінок з ковилою до нематеріальної культурної спадщини

Наразі обрядовий вінок з ковилою є важливою складовою весільного обряду у чотирьох селах Чернівецької області.

Мінкультури внесло Буковинський урочистий вінок з ковилою до нематеріальної культурної спадщини
Фото: Пресслужба Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) додало Буковинський урочистий вінок з ковилою до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

“Буковинський урочистий вінок з ковилою (коди, павун, трава) – це вид дівочого головного убору деяких рівнинних сiл Буковини, який використовується як святковий та весільний головний убір. Це спеціальна бісерна коронка чи циліндр, до яких кріпляться пучки ковили для декоративного ефекту”, - розповіли в міністерстві.

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Також в МКІП нагадали, що наразі обрядовий вінок з ковилою є важливою складовою весільного обряду у чотирьох селах Чернівецької області – Рідківці, Топорівці (традиція фіксується як поширена), Магала та Чорнівка (рідше). 

Зазначається, що сьогодні традиція виготовлення унікального вінка, як в Україні, так в діаспорі, жива та стала етномаркером. При цьому ареал розповсюдження вінка звузився від трьох районів до кількох сіл.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових елементів.

До списку увійшли: традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області, традиція гуцульського художнього дереворізьблення, традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області, традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті, традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині. 

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