Суд звільнив Кевіна Спейсі від усіх звинувачень у сексуальних злочинах

В результаті судового процесу у Лондоні голлівудська зірка Кевін Спейсі була звільнена від усіх звинувачень у сексуальних злочинах.

Про це повідомляє BBC.

Кевін Спейсі почав плакати, почувши слова судді. Останнє засідання у судовому процесі, який тривав 4 тижні, відбулося у день народження актора.

Тепер Спейсі сподіватиметься відновити кар’єру, яка принесла йому стільки успіхів.

Втім, за словами журналіста розважального журналу Variety, Спейсі чекає дуже довгий шлях, щоб повернути свою кар’єру до того місця, де вона була на момент появи перших звинувачень.

Проти актора було висунуто 12 пунктів звинувачень,а під час судового розгляду додали ще одне звинувачення. В підсумку, суд розглядав 9 пунктів. Решту відкинули через "технічні юридичні нюанси."

Спейсі визнали невинним за всіма 9 пунктами: про сексуальне насильство, спонукання до сексуальних дій без згоди та спонукання до статевого акту з проникненням. Спейсі не визнавав себе винним за жодним пунктом.

“Судова справа стосувалася позовів чотирьох чоловіків, які звинувачували Спейсі у сексуальних домаганнях, що сталися з 2004 по 2013 рік. Тоді чоловікам було 20–30 років, а Спейсі працював на посаді художнього керівника у лондонському театрі "Олд Вік" - повідомляє Суспільне..

Під час розгляду справи прокурорка Крістін Агню Кей-Сі назвала актора "сексуальним хуліганом", який використовував свою славу та владу.

Втім, присяжні відкинули заяви прокуратури про те, що Спейсі "агресивно" схопив трьох чоловіків за промежину та зайнявся оральним сексом з актором-початківцем, коли той спав у квартирі Спейсі.

Під час судового процесу свої свідчення давали, зокрема, Елтон Джон та його чоловік Девід Ферніш.

Раніше повідомлялось, що звинувачуваний у сексуальних домаганнях голлівудський актор Кевін Спейсі та його кінокомпанії АM. Profitt Productions та Trigger Street Productions повинні відшкодувати 31 млн доларів кіностудії MRC, що знімала для Netflix серіал "Картковий будиночок".