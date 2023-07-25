Одеського ексвоєнкома Борисова заарештували з заставою у 150 млн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову.

Борисова відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, повідомляє Еспресо.

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, ДБР просило суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Сам ексвоєнком Борисов заявив у суді, що просить про будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

За даними слідства, під час воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Іспанії. На початку грудня 2022 підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписався з військового шпиталю та більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Потім, у другій половині грудня, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

Під час засідання суду адвокати Борисова стверджували, що в грудні 2022 року та в січні 2023-го він перебував в Іспанії на реабілітації. Вони також наголосили, що Борисов сам приїхав у Київ, аби піти з адвокатами в ДБР і "хотів отримати повідомлення про підозру", а ЗМІ натомість "створюють картинку негативного персонажа".

"Борисов добровільно надав НАЗК документи походження коштів. Але НАЗК деякі документи не подобаються", – додав адвокат.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило Борисову про підозру. А Офіс генпрокурора заявив, що його збираються оголосити в розшук.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний масив доказової бази щодо Борисова. Також вивчались і повідомлення ЗМІ, матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща Борисова впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

24 липня працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами затримали Борисова. Затримання відбулося неподалік будівлі ДБР у Києві.