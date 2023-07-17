Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаПраво

За скоєння ДТП повстане перед судом колишня депутатка Києвради Ар’єва

ДТП було вчинене у стані наркотичного сп’яніння.

За скоєння ДТП повстане перед судом колишня депутатка Києвради Ар’єва
Фото: Ярина Ар'єва у Facebook

Колишню депутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть за вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська прокуратура.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, колишньої депутатки Київської міської ради Ярини Ар’євої за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, що 27 листопада 2022 року в Києві сталася дорожня пригода за участі Ар’євої. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

Відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУ Нацполіції у місті Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies