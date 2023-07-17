За скоєння ДТП повстане перед судом колишня депутатка Києвради Ар’єва

ДТП було вчинене у стані наркотичного сп’яніння.

Колишню депутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть за вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська прокуратура.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, колишньої депутатки Київської міської ради Ярини Ар’євої за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, що 27 листопада 2022 року в Києві сталася дорожня пригода за участі Ар’євої. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

Відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУ Нацполіції у місті Києві.