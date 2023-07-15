Сьогодні, 15 лмпня, на Волині внаслідок ДТП загинули 3 людини.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Волинська область: рятувальники звільнили п'ятьох людей із деформованих внаслідок ДТП автомобілів. 15 липня внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей, з них одна дитина. На момент прибуття 1 підрозділу ДСНС в салонах обох транспортних засобів були заблоковані четверо людей. Крім того, на задньому сидінні однієї з автівок перебував ще один чоловік, який також потребував допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники деблокували двох пасажирів та двох водіїв та передали їх медикам.

Крім того, допомогли вийти з автомобіля ще одному чоловікові, який перебував на задньому сидінні однієї з автівок.

Унаслідок ДТП загинув водій одного з автомобілів, пасажирка з іншої автівки померла у кареті швидкої, ще одна людина померла вже у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині внаслідок зіткнення вантажівки і позашляховика загинули четверо людей. Також 10-річний школяр загинув в дорожній аварії на Львівщині.