До Білорусі прибула велика колона легкових та вантажних авто від ПВК "Вагнер", - "Беларускі Гаюн" (доповнено)

Колону помітили на номерах так званих "ДНР/ЛНР" у супроводі білоруської ДАІ.

До Білорусі прибула велика колона легкових та вантажних авто від ПВК "Вагнер". Вона в'їхала до республіки в районі Кричева.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Колона авто з "вагнерівцями" прибула на номерах так званих "ДНР/ЛНР".

"Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйська і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Мета", - йдеться у повідомленні.

За даними групи, у колоні помітили щонайменше 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури та орієнтовно три автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувала білоруська ДАІ. Колона прямувала в бік Осиповичів, де розташований табір "вагнерівців".

Доповнення. Інформацію підтвердила Державна прикордонна служба України. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники фіксують рухи російських найманців

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", – сказав Демченко.

Українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь очікує на розміщення на своїй території "вагнерівців". Мінськ планує обмінятися з ними бойовим досвідом.

Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на території країни не було ані ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, ані самих найманців. Проте наприкінці червня супутникові знімки показали активність на закинутій військовій базі в Білорусі. Держприкордонслужба України писала, що тут можна розмістити до восьми тисяч "вагнерівців".

Напередодні Міноборони Білорусі повідомило, що "вагнерівці" тренують білоруську тероборону.