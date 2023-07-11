Білорусь очікує на розміщення на своїй території "вагнерівців", − ЗМІ

До країни також мають прибути регулярні російські війська для участі у навчаннях.

Білорусь очікує на розміщення на своїй території бойовиків так званої ПВК “Вагнера”.

Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters. Мінськ планує обмінятися з ними бойовим досвідом, повідомили у міністерстві оборони Білорусі.

Білорусь також очікує на прибуття нової партії регулярних російських військ для участі в спільних навчаннях зі збройними силами країни.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий блок не помітив жодних переміщень бойовиків ПВК “Вагнера” до Білорусі.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак 6 липня на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".