До наступного року бажання підтримувати Київ великою кількістю зброї зменшиться, − Петр Павел

Вікно можливостей України для досягнення військового прогресу “більш-менш закриється до кінця цього року” через майбутні вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах. Таку думку президент Чехії Петр Павел сказав на саміті блоку НАТО у Вільнюсі, пише американська газета The New York Times.

За його словами, союзники не мають бажання підтримувати поточний рівень підтримки.

“До наступного року ми також спостерігатимемо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї”, – сказав він.

“Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів”, − додав Павел.

Видання зазначає, що зауваження президента Чехії суперечили заявам інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України продовжуватиметься на тому ж рівні в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.