Байден у середу проведе двосторонні перемовини із Зеленським на полях саміту НАТО, – Politico

За даними журналістів, американський президент говоритиме Зеленському, що зобовʼязання США і союзників по блоку та визначення, які реформи треба провести – найбільше, що Київ може отримати на саміті цього року.

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО у Вільнюсі проведе двосторонні перемовини із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та українським – Володимиром Зеленським. Про це пише Politico із посиланням на посадовців Білого дому та двох обізнаних із плануванням осіб.

Зустріч із Ердоганом відбудеться 11 липня. Їй передувала згода Анкари на вступ до НАТО Швеції. До цього Туреччина протягом року блокувала її приєднання на тлі політики Швеції стосовно членів Робітничої партії Курдистану, визнаної Анкарою терористичною організацією.

Перемовини із українським президентом плануються на 12 липня, тобто другий день саміту. За даними журналістів, "Байден намагатиметься переконати Зеленського в тому, що усунення ряду бюрократичних перешкод і проведення реформ, на додаток до великих зобов’язань щодо безпеки з боку США та деяких союзників по НАТО, було найбільшим, що Київ міг отримати у Вільнюсі цього року".

Україна не підтвердила офіційно, що президент Зеленський братиме участь у саміті очно, однак учора генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг заявив, що український президент братиме участь в першому засіданні Ради Україна–НАТО.

Президент Зеленський учора сказав, що є очевидним неможливість вступу України до НАТО зараз – через війну, але "нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз".

Саміт лідерів НАТО триватиме 11-12 липня у Вільнюсі, і Київ неодноразово говорив, що потребує від блоку більшої конкретики щодо вступу, аніж визначений для нього і Тбілісі у 2008 році "вступ через ПДЧ". Учора стало відомо, що союзники домовилися усунути ПДЧ як умову для вступу України.

Окрім конкретики про вступ, Київ хоче двосторонніх угод із країнами стосовно безпеки, за прикладом домовленостей США та Ізраїлю.