Україна – напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Надзвичайно активно працюємо цими днями! Ще активніше, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз”, - наголосив президент.

Він додав, що більшість Альянсу – чітко “за” Україну, а сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО.

“Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський зауважив, що зараз триває робота над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким.

“Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього. Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки”, - зазначив президент України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.