Більше 50% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України

27% опитаних вважають, що на заході не буде прийнято конкретних рішень і все обмежиться загальними фразами.

Більшість українців очікує від саміту НАТО у Вільнюсі гарантій вступу України до Альянсу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Очікування від саміту НАТО серед респондентів, котрі проживають в Україні, - різновекторні. Однак, більше половини (56%) очікують від саміту гарантій вступу України до НАТО; 29% – у короткостроковій перспективі; 27% – у довгостроковій.

27% опитаних вважають, що на саміті не буде прийнято конкретних рішень і все обмежиться загальними фразами, ще 13% вважають, що Україні не пообіцяють вступу до НАТО, але пообіцяють надати озброєння.

Підтримка вступу до НАТО також на дуже високому рівні: 83% українців в Україні підтримують цю ініціативу, ті, хто у Європі – 86%. Проти вступу до Альянсу: в Україні – 6%, у Європі – 4%.

У січні 2023 підтримували вступ до Альянсу 86% тих, хто проживає в Україні. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (74% - за вступ, 8% – проти, 15% – не прийшли б на голосування).

Нагадаємо, союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.

Вступ України до НАТО через План дій щодо членства було зафіксовано на саміті 2008 року. Це досить розмите формулювання, що не має конкретики щодо термінів.

Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.