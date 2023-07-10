Франція заборонила феєрверки під час майбутніх святкувань Дня взяття Бастилії

Цей крок був зроблений після заворушень, спровокованих минулого місяця вбивством поліцейськими 17-річного Нахеля М.

Франція заборонила продаж, зберігання та транспортування всіх феєрверків під час майбутніх святкувань Дня взяття Бастилії.

Про це пише BBC.

У неділю уряд видав указ про заборону “піротехнічних виробів” для святкування національного дня Франції 14 липня. Цей крок був зроблений після заворушень, спровокованих минулого місяця вбивством поліцейськими 17-річного Нахеля М. у Нантері.

Однак заборона не поширюється на офіційні феєрверки, організовані місцевою владою.

“З метою запобігання ризику серйозних порушень громадського порядку під час святкових заходів 14 липня до 15 липня включно на території країни забороняється продаж, носіння, транспортування та використання піротехнічних виробів і феєрверків”, − йдеться в указі.

Феєрверки були популярною зброєю під час тижня заворушень, які включали одні з найжорсткіших міських насильств у Франції за майже 20 років. У попередні роки заходи на площах та вулицях увечері у День взяття Бастилії часто зривалися через те, що молодики кидали петарди.

Прем'єр-міністерка Елізабет Борн заявила, що на додаток до обмежень на феєрверки, на вулицях буде багато силовиків, щоб зберегти мир і “захистити французів протягом цих двох чутливих днів”. Вона сказала газеті Le Parisien, що багато людей були “дуже стурбовані” можливістю нових випадків насильства під час національного свята.

За офіційними даними, унаслідок нещодавніх протестів під варту взяли понад 3700 осіб, серед них щонайменше 1160 неповнолітніх.

День взяття Бастилії знаменує собою штурм в'язниці Бастилії у Парижі понад 200 років тому – ключову подію Французької революції.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону на півроку на використання в Україні феєрверків та петард.