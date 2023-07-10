У Фінляндії почали діяти нові обмеження на в’їзд росіян у країну

У Фінляндії з понеділка починають діяти нові обмеження на в'їзд в країну громадян Росії, а також їх переміщення в інші країни через фінську територію.
Про це пише Радіо Свобода.
Росіянам, у яких у Фінляндії є нерухомість, знадобляться не лише документи, що доводять право власності, а й причина особистої присутності.
Для підприємців Фінляндія тепер може бути лише кінцевою точкою поїздки у необхідних справах комерційної діяльності, яка передбачає особисту присутність особи”, але не країною транзиту під час бізнес-поїздки.
Студентам з Росії в'їзд до Фінляндії для навчання буде дозволятись лише у випадку, якщо мета поїздки − отримання професійної чи іншої кваліфікації (ступеня).
У всіх випадках підстав для в'їзду до Фінляндії необхідно довести на пункті прикордонного контролю, надавши відповідні документи.
Нагадаємо, у рамках чергового 17-го пакету військової допомоги Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної допомоги та боєприпаси.