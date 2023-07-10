Угорська Wizz Air спробувала виправдатися за зняття пораненого українського ветерана з рейсу

Угорська авіакомпанія Wizz Air опублікувала вибачення за зняття українського ветерана з рейсу із Тель-Авіва до Варшави.

У заяві компанії в твітері сказали, що екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були "у стані" для перельоту, або щоб мали супровід для допомоги. А в разі захворювання, яке може поставити під загрозу переліт, пасажиру "зобовʼязані відмовити в посадці".

"У даному випадку це було важким, але необхідним рішенням, ухваленим з урахуванням безпеки пасажира", – стверджує авіаперевізник.

Компанія заявила, що пасажиру надали воду та місце для сидіння, щоб він міг почекати допомогу персоналу аеропорту.

Йдеться про ветерана, який втратив ногу на війні, пише УП. Через нерухомий протез він не міг сісти.