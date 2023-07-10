Президент Узбекистану Мірзійоєв прогнозовано переобрався на третій термін

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв прогнозовано переобрався на третій термін, заздалегідь внісши поправки до конституції, що обнулили попередні два.

Про це пише BBC.

За попередніми даними, Мірзійоєв набрав 87,05% голосів.

На другому місці з 4,43% голосів − сенатор Робахон Махмудова, на третьому − заступник спікера нижньої палати парламенту Улугбек Іноятов з 4,02%. Четвертим став Абдушукур Хамзаєв (3,74%), який останні два роки очолює Державний комітет з питань екології та охорони навколишнього середовища.

За даними ЦВК, підсумкова явка склала 79,8% або 15,6 млн виборців.

У квітні 2023 року узбекистанці проголосували за поправки до конституції, серед іншого обнулили два терміни Мірзійоєва. Після цього він отримав легальну можливість обиратися ще на два семирічні терміни, тобто залишатися при владі до 2040 року.

Політолог Рафаель Саттаров називає президентські вибори “великою політичною маніпуляцією та оформленням сімейного правління Мірзійоєва”, зазначаючи, що конкуренцію чинному президенту склали малознайомі суспільству політики: “Це найпорожніші вибори. Вони проходять у найспекотніший сезон, коли узбеки зайняті весільними підготовками, їм не до виборів”.

Сім років тому на Мірзійоєва покладалися великі надії щодо перетворення репресивної автократії на більш відкриту сучасну державу. Економічний стан Узбекистану справді трохи посилився, але очікуваних демократичних змін так і не відбулося.

Нагадаємо, зміни до конституції країни, які, зокрема, передбачають скасування смертної кари та обнулення двох термінів президента Шавката Мірзійоєва підтримали 90% виборців Узбекистану.