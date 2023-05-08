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В Узбекистані позачергові президентські призначили на липень

Так лідер країни Шавкат Мірзійоєв хоче допомогти країні впоратися з “гострими і складними процесами”, які відбуваються у світі.

В Узбекистані позачергові президентські призначили на липень
Фото: EPA/UPG

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив про призначення позачергових президентських виборів на 9 липня, щоб допомогти країні впоратися з “гострими і складними процесами”, які відбуваються у світі.

Про це пише Reuters.

Узбецькі виборці схвалили пакет конституційних поправок на референдумі 30 квітня, який дозволяє Мірзійоєву балотуватися ще на два терміни та продовжує кожен термін з п’яти до семи років.

У 35-мільйонній країні Центральної Азії немає опозиційних діячів, які могли б конкурувати з Мірзійоєвим, якого підтримують як вдома, так і за кордоном за лібералізацію колишньої радянської республіки та відкриття її економіки для зовнішньої торгівлі та інвестицій.

65-річний Мірзійоєв сказав, що йому потрібен новий мандат для проведення подальших реформ, хоча він пропрацював лише менше двох років свого поточного терміну.

“У нинішній ситуації, коли у світі і в нашому регіоні відбуваються гострі та складні процеси, найгострішим і актуальним питанням стає пошук правильного та ефективного шляху розвитку та його реалізація”, − сказав він.

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Нагадаємо, обнулення термінів президента в Узбекистані підтримали понад 90% виборців. Окрім того, оновлена Конституція проголошує Узбекистан “соціальною, правовою і світською” державою і скасовує смертну кару.

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