Унаслідок пожежі на копальні золота у Перу загинуло 27 гірників

Вогонь міг зайнятися через коротке замикання у шахті.

Пожежа у золотій копальні на півдні Перу минулими вихідними забрала життя щонайменше 27 гірників під час нічної зміни.

Про це пише Associated Press.

Загиблі працювали на підрядника, який спеціалізується на видобутку корисних копалин.

Гірничодобувна компанія Yanaquihua повідомила водночас, що 175 працівників були безпечно евакуйовані після аварії.

Представники уряду заявили, що причина пожежі розслідується. За однією з озвучених версій, займання могло спричинити коротке замикання у шахті приблизно на рівні 100 метрів під поверхнею.

Влада округу Арекіпа повідомила, що слідчі з’ясовують причини інциденту.

Як пише BBC, Перу є одним із найбільших у світі виробників золота, видобуваючи понад 100 тонн золота на рік, або близько 4% усього світового річного запасу.

Хоча пожежа вважається найстрашнішою катастрофою у країні за останні роки, десятки смертей щороку не є рідкістю в гірничодобувній промисловості Перу.

Нагадаємо, торік у жовтні у Туреччині стався вибух на вугільній шахті в районі Амасра в провінції Бартин, загинули щонайменше 28 людей.