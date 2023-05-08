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В Ірані стратили двох людей, засуджених за богохульство

Чоловіки керували десятками онлайн-антирелігійних платформ, присвячених ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь.

В Ірані стратили двох людей, засуджених за богохульство
Фото: dailymail.co.uk

В Ірані стратили двох людей, засуджених до смертної кари за богохульство.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

Юсефа Мехрдада і Садроллу Фазелі Заре повісили за образу релігії ісламу, пророка та інших святинь. Дата страти не відома. 

“Обидва керували десятками онлайн-антирелігійних платформ, присвячених ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь”, − зазначає видання.

Експерти ООН закликали Іран, у якому більшість становлять мусульмани-шиїти, припинити переслідування та утиски релігійних меншин, вказуючи на іранську політику, спрямовану на боротьбу з інакодумством чи релігійними практиками, включно з новонаверненими християнами та атеїстами.

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Нагадаємо, у лютому Палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

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