Міністр освіти Сербії пішов у відставку після стрілянини у школі

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда цього тижня, в якій загинули вісім дітей і охоронець.

Про це пише Reuters.

Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені.

Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою.

Опозиційні партії, які звинувачують уряд прем'єр-міністеки Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам, закликали прихильників приєднатися до антиурядового маршу в понеділок увечері в Белграді. Серед іншого вони вимагали відставки Ружича.

“Як відповідальна та добре вихована людина, як професіонал у виконанні всіх державних обов’язків до цього часу, а також як батько та як громадянин Сербії, я прийняв раціональне рішення піти у відставку”, − сказав Ружич у своєму листі про відставку.

Після стрілянини минулого тижня уряд запровадив низку заходів, спрямованих на запобігання насильству в школах і зменшення кількості зброї у цивільних осіб.

Масові стрілянини в Сербії – досить рідкісні, попри те, що в країні "осіло" багато зброї після воєн 1990-х років. Попереднє таке масове вбивство відбувалося в 2013 році. Стрілянина в школі була першою за часи сучасної Сербії.