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​Російська влада анонсувала ходу "Безсмертний полк" у Пекіні

У самій РФ цю ходу скасували "з міркувань безпеки".

​Російська влада анонсувала ходу "Безсмертний полк" у Пекіні
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Російська влада анонсувала проведення ходи "Безсмертний полк" у столиці Китаю Пекіні.

Відповідний анонс опубліковано на сайті посольства РФ у Китаї.

"У межах святкування Дня Перемоги у Китаї відбудеться історико-патріотична акція "Безсмертний полк". Щорічне проведення ходи в Пекіні стало доброю традицією, до якої приєднуються сотні людей, які бажають віддати шану учасникам Великої Вітчизняної війни. Цього року хода пройде територією Посольства РФ в Пекіні", – йдеться в анонсі.

Як зазначається, хода відбудеться сьогодні, 7 травня об 11 годині. На територію Посольства пропускатимуть за паспортами. 

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Раніше повідомлялось, що росіяни готують провокацію під чужим прапором на північних кордонах України задля мобілізації свого суспільства. Зокрема, понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ.

Нагадаємо, щонайменше у 21 місті Росії скасували паради на 9 травня. Також російські ЗМІ повідомляли про скасування ходи “Безсмертний полк” по всій країні. Організатори заявили, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться.

У квітні окупаційна "влада" Криму та влада Курської та Бєлгородської областей РФ повідомили про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника”. Згодом голова Курської області Роман Старовойт уточнив, що салют на честь Дня Перемоги також не відбудеться.

У ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Володимира Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю". В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?".

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