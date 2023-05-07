​Російська влада анонсувала ходу "Безсмертний полк" у Пекіні

У самій РФ цю ходу скасували "з міркувань безпеки".

Російська влада анонсувала проведення ходи "Безсмертний полк" у столиці Китаю Пекіні.

Відповідний анонс опубліковано на сайті посольства РФ у Китаї.

"У межах святкування Дня Перемоги у Китаї відбудеться історико-патріотична акція "Безсмертний полк". Щорічне проведення ходи в Пекіні стало доброю традицією, до якої приєднуються сотні людей, які бажають віддати шану учасникам Великої Вітчизняної війни. Цього року хода пройде територією Посольства РФ в Пекіні", – йдеться в анонсі.

Як зазначається, хода відбудеться сьогодні, 7 травня об 11 годині. На територію Посольства пропускатимуть за паспортами.

Раніше повідомлялось, що росіяни готують провокацію під чужим прапором на північних кордонах України задля мобілізації свого суспільства. Зокрема, понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ.

Нагадаємо, щонайменше у 21 місті Росії скасували паради на 9 травня. Також російські ЗМІ повідомляли про скасування ходи “Безсмертний полк” по всій країні. Організатори заявили, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться.

У квітні окупаційна "влада" Криму та влада Курської та Бєлгородської областей РФ повідомили про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника”. Згодом голова Курської області Роман Старовойт уточнив, що салют на честь Дня Перемоги також не відбудеться.

У ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Володимира Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю". В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?".