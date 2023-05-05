Байден призначить замість Міллі головнокомандувача ВПС США Чарльза Брауна, - ЗМІ

Ймовірно, президент США Джо Байден призначить генерала Чарльза К. Брауна-молодшого, головнокомандувача ВПС США, замість генерала Марка Міллі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

“У разі схвалення Сенатом це стане першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів обидва є афроамериканцями, що є важливою віхою для адміністрації, яка пишається різноманіттям свого керівництва”, - йдеться у повідомленні.

Якщо Байден призначить Брауна, той стане лише другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.

Оголосити про це призначення можуть вже до липня, хоча точні терміни невідомі. Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня.

На початку березня вже повідомлялось, що президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Тоді крім Брауна називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти генерал Девіда Бергера.